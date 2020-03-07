Новиков: Комличенко сегодня забил, это говорит о его уровне

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков после победы в матче с «Тамбовом» (1:0) прокомментировал игру бело-голубых и дебютный гол Николая Комличенко.



«С Филиппом всё в порядке, он хорошо играл и приносил пользу команде. Его физическое состояние не оптимальное – он практически не принимал участие в третьем сборе, поэтому и заменили его до конца матча.



Рауш часто смещался в центре, и мы приветствуем импровизацию со стороны наших игроков. Сегодня нужны были нестандартные ходы: он менял позицию и открывался в центе, менялся флангами, принес нам много пользы. Также Костя хорошо находил пространство между линиями и развивал атаки. А в целом вижу его левым полузащитником, как защитника его специализации не хватает.



«Тамбов» играет по схеме 5-4-1, фланги у них забиты двумя игроками. Мы хорошо вскрывали оборону соперника в первом тайме. Скопинцев, может, был не так активен впереди, но это заслуга «Тамбова». Плюс на правый фланг мы быстрее доставляли мяч.



Сегодня «Динамо» нужен был большой нападающий, который может продавить. Комличенко – такой игрок, он сегодня забил, это говорит о его уровне. А то, что он не вышел со «Спартаком» — это было моё решение. Сегодня он забил и принёс три очка, поздравляю его с этим.

Что касается миллиметрового офсайда в моменте, когда отменили первый мяч Комличенко, то я не вижу смысла обсуждать судейство. Есть VAR, а правила есть правила. Мне немного не нравится, что команда эмоции расходует после забитого мяча, который отменяют. Радость забирают, а потом ребятам тяжело перестроиться психологически и вернуться в игру. Рад, что команда добавила после отменённого гола, хотя могли расстроиться.



Травма Юсупова? У него повреждение передней поверхности бедра, через тур он должен будет вернуться в общую группу», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.