«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ
В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Лондонское дерби состоялась на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счётом 1:0 в пользу «канониров».
Автором единственного гола стал нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, отправивший мяч в ворота соперника на 78-й минуте после передачи полузащитника Месута Озила.
«Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (27) — 16-е.
Результаты других матчей 29-го тура АПЛ
«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» — 1:0
«Шеффилд Юнайтед» — «Норвич Сити» — 1:0
«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:1
«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:0
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Ляказетт – 78'
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Айю – 28'
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Шарп – 36'
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Сент-Максимен – 79'
Удаления: Дженепо – 28' / нет
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
«Ливерпуль» еле справился с аутсайдером АПЛ. Как они будут играть с «Атлетико»?
Проблем у Клоппа ещё достаточно.
Читайте также
- 7 марта 2020
-
20:10
-
19:59
-
19:54
-
19:42
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:24
-
19:23
-
19:18
-
19:07
-
18:59
-
18:45
-
18:40
-
18:32
-
18:25
-
18:00
-
17:59
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:24
-
17:13
-
17:11
-
16:37
-
16:20
-
16:12
-
16:04
-
16:02
-
15:54
-
15:52
-
15:33
-
15:19
-
15:13
-
14:41
Партнерский контент