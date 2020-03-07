«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Лондонское дерби состоялась на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счётом 1:0 в пользу «канониров».

Автором единственного гола стал нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, отправивший мяч в ворота соперника на 78-й минуте после передачи полузащитника Месута Озила.

«Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (27) — 16-е.

Результаты других матчей 29-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» — 1:0

«Шеффилд Юнайтед» — «Норвич Сити» — 1:0

«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:1

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:0

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020