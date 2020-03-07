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«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Лондонское дерби состоялась на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счётом 1:0 в пользу «канониров».

Автором единственного гола стал нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, отправивший мяч в ворота соперника на 78-й минуте после передачи полузащитника Месута Озила.

«Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (27) — 16-е.

Результаты других матчей 29-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» — 1:0

«Шеффилд Юнайтед» — «Норвич Сити» — 1:0

«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:1

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:0

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Ляказетт – 78'
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Айю – 28'
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Шарп – 36'
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Сент-Максимен – 79'
Удаления: Дженепо – 28' / нет
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
«Ливерпуль» еле справился с аутсайдером АПЛ. Как они будут играть с «Атлетико»?
Проблем у Клоппа ещё достаточно.
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