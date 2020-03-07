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Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру

Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского ЦСКА Расмус Эльм объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Об этом швед, которому 17 марта исполнится 32 года, рассказал в интервью FotbollDirekt.

Эльм выступал за ЦСКА с 2012 по 2014 год. В составе «армейцев» хавбек дважды стал чемпионом Российской Премьер-Лиги (2013, 2014), выиграл один Кубок России (2013) и два Суперкубка страны (2013, 2014).

В 2014 году у Эльма обнаружили серьёзное заболевание желудка. Через некоторое время игрок расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию.

Расмус выступал также за шведский «Кальмар» (2005–2009, 2015–2020) и нидерландский АЗ (2009–2012). В составе национальной команды Швеции полузащитник провёл 39 матчей.

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