Месси впервые получил жёлтую карточку в трёх матчах подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил жёлтую карточку в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:0, идёт второй тайм).



На 42-й минуте главный арбитр встречи Хуан Мартинес Мунуэра показал карточку 32-летнему аргентинцу за грубый подкат возле штрафной соперника. Месси получил предупреждение в третьей игре подряд. Ранее ему показывали жёлтую карточку в матчах с мадридским «Реалом» (0:2) и «Наполи» (1:1) в Лиге чемпионов. Аргентинец впервые в карьере был предупреждён в трех официальных матчах подряд.

За клубную карьеру Месси заработал 74 предупреждения в 717 матчах. Аргентинский нападающий ни разу не был удалён с поля. За сборную Аргентины Месси провёл 138 матчей, в которых получил 8 жёлтых карточек и две красные.