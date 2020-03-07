Месси впервые получил жёлтую карточку в трёх матчах подряд
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил жёлтую карточку в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:0, идёт второй тайм).
На 42-й минуте главный арбитр встречи Хуан Мартинес Мунуэра показал карточку 32-летнему аргентинцу за грубый подкат возле штрафной соперника. Месси получил предупреждение в третьей игре подряд. Ранее ему показывали жёлтую карточку в матчах с мадридским «Реалом» (0:2) и «Наполи» (1:1) в Лиге чемпионов. Аргентинец впервые в карьере был предупреждён в трех официальных матчах подряд.
За клубную карьеру Месси заработал 74 предупреждения в 717 матчах. Аргентинский нападающий ни разу не был удалён с поля. За сборную Аргентины Месси провёл 138 матчей, в которых получил 8 жёлтых карточек и две красные.
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