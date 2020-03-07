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Футболистка сборной России проигнорировала карантин после Германии и пошла в салон красоты

Футболистка сборной России проигнорировала карантин после Германии и пошла в салон красоты
Футбол 0

Игрок женской сборной России и столичного ЦСКА Надежда Смирнова посетила салон красоты, проигнорировав обязательное прохождение карантина после возвращения из Германии после матча с Косово (5:0).

Смирнова опубликовала фото из салона в «сториз» своего «инстаграма».

7 марта столичные власти определили перечень из семи стран, после посещения которых вернувшимся в Москву нужно отправляться на двухнедельный карантин. Это Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран. Число случаев заражения коронавирусом в России к настоящему моменту достигло 14 человек.

6 марта женская национальная команда России по футболу провела отборочный матч чемпионата Европы 2021 года со сборной Косово. Встреча, состоявшаяся на нейтральной территории — в Висбадене (Германия), завершилась со счетом 5:0 в пользу россиянок.

Женская сборная России разгромила Косово в матче квалификации Евро-2021
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