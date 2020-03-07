Футболистка сборной России проигнорировала карантин после Германии и пошла в салон красоты

Игрок женской сборной России и столичного ЦСКА Надежда Смирнова посетила салон красоты, проигнорировав обязательное прохождение карантина после возвращения из Германии после матча с Косово (5:0).
Смирнова опубликовала фото из салона в «сториз» своего «инстаграма».
7 марта столичные власти определили перечень из семи стран, после посещения которых вернувшимся в Москву нужно отправляться на двухнедельный карантин. Это Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран. Число случаев заражения коронавирусом в России к настоящему моменту достигло 14 человек.
6 марта женская национальная команда России по футболу провела отборочный матч чемпионата Европы 2021 года со сборной Косово. Встреча, состоявшаяся на нейтральной территории — в Висбадене (Германия), завершилась со счетом 5:0 в пользу россиянок.
- 7 марта 2020
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