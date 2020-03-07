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«Тоттенхэм» ушёл от поражения в матче с «Бёрнли» благодаря голу Алли с пенальти

«Тоттенхэм» ушёл от поражения в матче с «Бёрнли» благодаря голу Алли с пенальти
Футбол / Англия 0

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» встречался с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» и закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче уже на 13-й минуте открыл нападающий «Бёрнли» Крис Вуд. Получив мяч после подбора в штрафной, Вуд пробил низом в левый угол ворот Уго Льориса. В начале второго тайма защитник хозяев Бен Ми нарушил правила, и лондонцы получили право на одиннадцатиметровый. Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли уверенно переиграл Ника Поупа.

Встречу обслуживали главный судья Джонатан Мосс из Лидса, ассистенты Марк Перри и Эдвард Смарт и резервный арбитр Эндрю Мэдли.

Команда Жозе Моуринью набрала 41 очко и осталась на восьмом месте в АПЛ. «Бёрнли» (39) занимает 10-е место в таблице лиги.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
07 марта 2020, суббота. 20:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Вуд – 13'   1:1 Алли – 50' (пен)
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