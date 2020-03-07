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16-летнюю дочь Малафеева заподозрили в наркоторговле

16-летнюю дочь Малафеева заподозрили в наркоторговле
Футбол 0

16-летнюю Ксению Малафееву, дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, подозревают в наркоторговле, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Подросток подозревается в продаже нескольких таблеток экстази. Ксения живёт отдельно от отца и мачехи, занимается музыкой под псевдонимом Died Baby. У дочери экс-футболиста есть трек под названием «Я хочу, наверно, пакетик наркоты». Последние девять лет воспитанием девочки занималась бабушка.

Мать Ксении, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП. В 2012 году Малафеев женился во второй раз — на Екатерине Комяковой.

На протяжении всей карьеры, с 1999 по 2016 год, Малафеев выступал за петербургский «Зенит». С 2003 по 2012 год играл за сборную России. Сейчас 41-летний экс-футболист занимается бизнесом, ему принадлежит агентство недвижимости.

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