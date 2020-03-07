«Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М и сократила отставание от «Баварии» до одного очка

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Боруссию» из Дортмунда. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий дортмундцев Торган Азар, отправивший мяч в ворота соперника на 8-й минуте с передачи форварда Эрлинга Холанда. В начале второго тайма счёт сравнял полузащитник хозяев Ларс Штиндль, которому ассистировал нападающий Алассан Плеа. Победу «шмелям» принёс защитник Ашраф Хакими, отличившийся на 71-й минуте с паса хавбека Джейдона Санчо.

Дортмундская «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Люсьена Фавра отстаёт от «Баварии» всего на одно очко, при этом у мюнхенского клуба есть один матч в запасе. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (46) — на пятом месте.