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Болельщики «Торпедо» закидали фаерами автобус с командой на пути в Курск

Болельщики «Торпедо» закидали фаерами автобус с командой на пути в Курск
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Поклонники московского «Торпедо» выразили негодование последними результатами, закидав командный автобус фаерами на пути в Курск, где «автозаводцы» 9 марта проведут встречу 26-го тура Футбольной национальной лиги с местным «Авангардом».

«Оправдания надоели, нужны действия! Ждём только победу в Курске! «Химки» — «Торпедо» — 5:1, «Торпедо» — «Луч» — 0:2, «Армавир» — «Торпедо» — 2:1, «Торпедо» — «Нижний Новогород» — 0:2. Что дальше?» — говорится в сообщении группы болельщиков «Торпедо» «ЗАПАД-5 ULTRAS» в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Отставание московской команды от волгоградского «Ротора», который идёт первым, составляет всего одно очко.

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