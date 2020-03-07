Болельщики «Торпедо» закидали фаерами автобус с командой на пути в Курск
Поклонники московского «Торпедо» выразили негодование последними результатами, закидав командный автобус фаерами на пути в Курск, где «автозаводцы» 9 марта проведут встречу 26-го тура Футбольной национальной лиги с местным «Авангардом».
«Оправдания надоели, нужны действия! Ждём только победу в Курске! «Химки» — «Торпедо» — 5:1, «Торпедо» — «Луч» — 0:2, «Армавир» — «Торпедо» — 2:1, «Торпедо» — «Нижний Новогород» — 0:2. Что дальше?» — говорится в сообщении группы болельщиков «Торпедо» «ЗАПАД-5 ULTRAS» в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Отставание московской команды от волгоградского «Ротора», который идёт первым, составляет всего одно очко.
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