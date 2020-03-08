«Сельта» со Смоловым сыграла вничью с «Хетафе» в матче чемпионата Испании

В матче 27-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 0:0.

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов начал матч в стартовом составе и оставался на поле до 70-й минуты. После замены 30-летний футболист получил жёлтую карточку, когда уже находится на скамейке запасных. Арбитру не понравилось, что Смолов, что-то крикнул в его сторону.

Беспроигрышная серия «Сельты» в чемпионате Испании достигла пяти встреч. В предыдущих турах команда из Виго одержала две победы и дважды сыграла вничью.

«Хетафе», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (26) — 17-е.

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