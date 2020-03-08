Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом
Владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Рулло был госпитализирован после возвращения из рабочей поездки в Германию. Медицинские тесты подтвердили у владельца «Новары» коронавирус. Отмечается, что Рулло не контактировал ни с кем из членов команды после возвращения из Германии, поэтому было принято решение не отправлять команду на карантин.
COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. Италия является центром эпидемии коронавируса в Европе. В настоящий момент в стране выявлен 5061 случай заражения COVID-19. Вирус уже унёс 233 жизни, ещё 567 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.
Балотелли призвал прекратить чемпионат Италии из-за коронавируса
Читайте также
- 8 марта 2020
-
11:04
-
11:00
-
10:53
-
10:41
-
10:23
-
10:19
-
10:03
-
09:57
-
09:45
-
09:34
-
09:25
-
09:17
-
08:30
-
07:19
-
04:47
-
03:24
-
03:02
-
01:30
-
01:02
-
01:02
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:19
-
00:19
- 7 марта 2020
-
23:56
-
23:45
-
23:29
-
23:09
-
22:59
-
22:38
-
22:35
-
22:25
-
22:22
-
22:10
Партнерский контент