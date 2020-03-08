Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом

Владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянской команды.



Рулло был госпитализирован после возвращения из рабочей поездки в Германию. Медицинские тесты подтвердили у владельца «Новары» коронавирус. Отмечается, что Рулло не контактировал ни с кем из членов команды после возвращения из Германии, поэтому было принято решение не отправлять команду на карантин.



COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. Италия является центром эпидемии коронавируса в Европе. В настоящий момент в стране выявлен 5061 случай заражения COVID-19. Вирус уже унёс 233 жизни, ещё 567 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

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