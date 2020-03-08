Стерлинг — о судьбе титула АПЛ: будь что будет, всё в руках «Ливерпуля»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал преимущество «Ливерпуля» над «горожанами» в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На данный момент «Сити» располагается на второй строчке, уступая «Ливерпулю» 25 очков.
«Ливерпуль» играл гораздо лучше и был более постоянным, чем кто-либо в Премьер-лиге, поэтому возглавляет таблицу.
Мы расслабились, не соблюдали собственные стандарты, хотя знаем, что можем это делать. С этого момента и до конца сезона нам придётся пытаться выиграть в каждом матче. Будь что будет, всё в руках «Ливерпуля», только и всего.
Начало эры «Ливерпуля»? Мы выиграли АПЛ два раза подряд, «Ливерпуль» побеждает, лидирует в данный момент времени. Но, уверен, наши парни расстроятся в конце сезона, если не выиграют титул. Тогда мы точно вернёмся и будем работать в полную силу в следующем сезоне. Реакция будет внушительной», – приводит слова Стерлинга Sky Sports.
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