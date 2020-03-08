Ещенко — о новом контракте со «Спартаком»: пришлось подвинуться в условиях
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о продлении контракта с московским клубом.
«Тренер изъявил желание сохранить нас с Ребровым в команде, после чего мы провели переговоры с генеральным директором. Конечно, пришлось подвинуться в условиях.
Я самый старший игрок в „Спартаке“? По паспорту. По лицу — точно нет! Посмотрите на Реброва, на других футболистов, фамилии называть не буду. Силы позволяют мне тренироваться, играть и помогать команде. Главным дедом себя не чувствую, это звание принадлежит Реброву. Тем более что он в клубе дольше», — приводит слова Ещенко официальный сайт «Спартака».
Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года. Новое соглашение 36-летнего защитника со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2021 года.
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