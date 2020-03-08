Слуцкий: не знаю, почему арбитр отменил гол «Рубина» и дал первую карточку Кварацхелии

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (0:1).



«Всё, что могло случиться, случилось. Не знаю, по какой причине арбитр отменил гол и давал первую карточку Кварацхелии, так что всё, что могло с нами произойти, произошло. Мы играли активно вдесятером, но нас не хватило. Не припомню давно такой красной карточки, которую мы получили», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Рубин», набрав 20 очков, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч казанский клуб проведёт 14 марта на выезде с тульским «Арсеналом».