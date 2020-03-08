Пашинин: «Локомотив» заслужил победу над «Ахматом», мы могли забивать больше

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал победу команды в матче 21-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).



«Уже сказал и повторюсь: главным для нас был результат. Мы давно не выигрывали на нашем стадионе, рад, что удалось сделать болельщикам подарок. Особенно женщинам, учитывая праздник.



Зная положение «Терека»… Извините, «Ахмата»… Считаю, победа заслуженная, мы могли забивать ещё больше, если бы более грамотно распоряжались атаками. Удаление внесло коррективы, ребята выстояли, за что им огромное спасибо.



По Джорджевичу сказать что-то конкретное не могу, многое будет зависеть от его кондиций.



Могу ли представить «Локомотив» без Сёмина? Нет, без Юрия Палыча клуб представлять нельзя. Вы прекрасно знаете, что сегодня он не мог находиться в подтрибунном помещении. Определённым образом мы контактировали, но пусть это останется между нами», — передаёт слова Пашинина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Шалимов: в матче с «Локомотивом» справедливым результатом была бы ничья