Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Судья Федотов: игрок «Ахмата» 100% играл рукой. Левникову рано судить РПЛ

Судья Федотов: игрок «Ахмата» 100% играл рукой. Левникову рано судить РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат» (1:0). Арбитр прокомментировал момент в первом тайме, когда на 38-й минуте мяч попал в руку полузащитнику грозненцев Исмаэлу Силве.

«Для меня это пенальти в ворота «Ахмата». Их футболист играет рукой, а дальше смотрит на мяч. Это стопроцентная игра рукой в штрафной.

Важно, что решение здесь принимал лично Левников. Ему вообще рано судить РПЛ, надо пару игр пройти в ФНЛ. Я понимаю, что Кашшаи хочет всё начать с чистого листа, использовать всех, кто есть в списке. Но почему тогда Галимова отправляют в ФНЛ? Он же в списках РПЛ.

А Москалёв не судил с первого тура и до перерыва – он не готов, он просто испуган и не понимает, что делать. Ему надо обтесаться. А исходит всё это от Калошина, он настоящий серый кардинал", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Локомотив» обыграл «Ахмат» и вышел на 2-е место в РПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020