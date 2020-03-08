Судья Федотов: игрок «Ахмата» 100% играл рукой. Левникову рано судить РПЛ

Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат» (1:0). Арбитр прокомментировал момент в первом тайме, когда на 38-й минуте мяч попал в руку полузащитнику грозненцев Исмаэлу Силве.

«Для меня это пенальти в ворота «Ахмата». Их футболист играет рукой, а дальше смотрит на мяч. Это стопроцентная игра рукой в штрафной.



Важно, что решение здесь принимал лично Левников. Ему вообще рано судить РПЛ, надо пару игр пройти в ФНЛ. Я понимаю, что Кашшаи хочет всё начать с чистого листа, использовать всех, кто есть в списке. Но почему тогда Галимова отправляют в ФНЛ? Он же в списках РПЛ.

А Москалёв не судил с первого тура и до перерыва – он не готов, он просто испуган и не понимает, что делать. Ему надо обтесаться. А исходит всё это от Калошина, он настоящий серый кардинал", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.