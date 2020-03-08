Роналду поздоровался с несуществующими фанатами перед матчем с «Интером»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду перед матчем 26-го тура Серии А с «Интером» пошутил на тему недопуска зрителей на итальянские стадионы из-за коронавируса.
После прибытия автобуса туринцев на стадион «Альянц» Роналду, проходя мимо ограждений, с серьёзным лицом стал здороваться с несуществующими болельщиками. После нескольких «рукопожатий» португалец улыбнулся.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Интер».
Ранее нападающий «Сочи» Антон Заболотный после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) обратился к микст-зоне, в которой не было ни одного журналиста.
Напомним, что по постановлению правительства страны спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей. Чемпионат страны под угрозой прекращения.
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