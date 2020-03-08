Судья Пустовойтова: жду шанса стать главным арбитром матча РПЛ

Арбитр Анастасия Пустовойтова после работы на матче 21-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» (1:0) резервным арбитром призналась, что хотела бы поработать главным судьёй в этом сезоне РПЛ.



«Эмоции от дебюта суперские. Жду [шанса] попробовать себя в качестве главного судьи. Рассчитываю ли выйти в этом сезоне в качестве главного судьи? Я всё делаю для этого, посмотрим, как решит руководство, но я не опускаю рук», — передаёт слова Пустовойтовой корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Тренер московского «Локомотива» Юрий Батуренко преподнёс букет цветов Анастасии Пустовойтовой.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» проходил в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал встречу арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Пустовойтова, работавшая на финале женской Лиги чемпионов сезона-2018/2019 между «Лионом» и «Барселоной», в сентябре 2019 года была включена в список арбитров ПФЛ, в феврале 2020 года работала на матче Кубка ФНЛ. До 8 марта Пустовойтова не получала назначений на матчи РПЛ.

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