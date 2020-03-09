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Рамос — о поражении «Реала» в матче с «Бетисом»: дерьмо какое-то

Рамос — о поражении «Реала» в матче с «Бетисом»: дерьмо какое-то
Футбол / Испания 0

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:2).

«Результат справедливый. Нужно смотреть на свою игру. Дерьмо какое-то. „Бетис“ сыграл в свой футбол, а мы показывали хорошую игру только отрезками. Надо играть гораздо интенсивнее. Победа над „Барселоной“ не затуманила нам разум. Впереди ещё много матчей, и если мы хотим стать чемпионами, то таких поражений быть не должно. Нужно всё оценить, чтобы стать сильнее», — цитирует Рамоса Marca.

После 27 сыгранных матчей мадридский «Реал» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, у лидирующей «Барселоны» на два очка больше. В последний раз «Реал» становился чемпионом страны в сезоне-2016/2017.

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