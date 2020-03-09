Бензема вышел на пятое место по голам за «Реал»

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема реализовал пенальти в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:2). Этот гол стал для него 241-м в составе «Реала».
Таким образом, Карим Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров клуба всех времён, догнав легендарного венгра Ференца Пушкаша, выступавшего за «Реал» с 1958 по 1967 год, сообщил в «твиттере» журналист Педро Мартин.
Лучший бомбардир в истории мадридцев — Криштиану Роналду, на счету которого 450 голов, а следующая цель Бензема — 289 забитых мячей, таков результат Сантильяны.
Карим Бензема перешёл в «Реал» из «Лиона» в 2009 году. В составе мадридского клуба он дважды выигрывал чемпионат Испании, по четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
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