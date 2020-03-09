Тренер «Бетиса» — о матче с «Реалом»: не каждый день удаётся обыграть лидера чемпионата

Главный тренер «Бетиса» Хоан Руби дал комментарий после домашней встречи 27-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (2:1).
«Для меня и «Бетиса» это больше чем три очка, поскольку у нас был плохой отрезок и не каждый день удаётся обыграть лидера чемпионата. Это очень радостный день. Мы заслужили победу. Команда провела идеальный матч, сработало всё, что мы задумывали», — приводит слова Руби Marca.
Победа в матче с «Реалом» позволила «Бетису» прервать серию без побед в чемпионате Испании, которая состояла из трёх поражений и трёх ничьих. Команда из Севильи, набрав 33 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры.
В 28-м туре испанского первенства «Бетис» на выезде сыграет с «Севильей». Встреча состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 15 марта, начало — в 23:00 мск.
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