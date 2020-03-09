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Ди Канио: Эриксен станет проблемой для Конте

Ди Канио: Эриксен станет проблемой для Конте
Футбол / Италия 0

Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио поделился мнением о полузащитнике миланского «Интера» Кристиане Эриксене, который перешёл в стан чёрно-синих из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» минувшей зимой.

«Эриксен станет проблемой для Антонио Конте. Он не такой игрок, как Диего Коста, с которым, возможно, придётся подраться, если не поставить его в стартовый состав.

Кристиан похож на Эдена Азара: тихий, его не видишь много времени, он никогда не жалуется. Но с ним у Конте никогда не будет прямой и откровенной конфронтации.

В «Тоттенхэме» Эриксен мог опасно терять мяч, поскольку там есть футболисты, которые его страховали. «Интер» не может позволить себе подобного.

Кристиан не бросается на соперника в борьбе один на один. У него нет скорости», — сказал Ди Канио в интервью Sky Sport Italia.

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