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«Ростов» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Ростов» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 9 марта, состоится матч «Ростов» — ЦСКА. Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — ЦСКА на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).

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