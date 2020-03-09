«Ростов» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 9 марта, состоится матч «Ростов» — ЦСКА. Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



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«Ростов» — ЦСКА. Прогноз: Ерёменко, Чалов и Дзагоев не дадут скучать Акинфееву и Песьякову Жёлто-синие — самая весёлая команда РПЛ, а подопечные Виктора Гончаренко испытывают большие проблемы в защите.