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Куртуа получил травму паха и может пропустить несколько недель

Куртуа получил травму паха и может пропустить несколько недель
Футбол / Испания 0

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа с большой вероятностью не поможет своей команде в ближайших матчах.

В ходе встречи 27-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (1:2), которая состоялась накануне, 8 марта, бельгийский футболист получил травму паха. Тибо провёл на поле все 90 минут, однако стадион «Бенито Вильямарин», где проходила встреча, покидал хромая.

Как сообщает HLN, в ближайшее время Куртуа пройдёт медицинское обследование, по итогам которого будут определены точные сроки его восстановления. Не исключено, что голкипер пропустит несколько недель.

«Реал», проиграв «Бетису», упустил возможность обойти «Барселону» в турнирной таблице Примеры и теперь отстаёт от сине-гранатовых на два очка. В чемпионате «сливочным» в этом месяце предстоит встретиться с «Эйбаром» и «Валенсией». В Лиге чемпионов команда 17 марта сыграет в ответном матче 1/8 финала с «Манчестер Сити».

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