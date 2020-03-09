Куртуа получил травму паха и может пропустить несколько недель

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа с большой вероятностью не поможет своей команде в ближайших матчах.



В ходе встречи 27-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (1:2), которая состоялась накануне, 8 марта, бельгийский футболист получил травму паха. Тибо провёл на поле все 90 минут, однако стадион «Бенито Вильямарин», где проходила встреча, покидал хромая.



Как сообщает HLN, в ближайшее время Куртуа пройдёт медицинское обследование, по итогам которого будут определены точные сроки его восстановления. Не исключено, что голкипер пропустит несколько недель.



«Реал», проиграв «Бетису», упустил возможность обойти «Барселону» в турнирной таблице Примеры и теперь отстаёт от сине-гранатовых на два очка. В чемпионате «сливочным» в этом месяце предстоит встретиться с «Эйбаром» и «Валенсией». В Лиге чемпионов команда 17 марта сыграет в ответном матче 1/8 финала с «Манчестер Сити».

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