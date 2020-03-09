Кириченко: «Ростов» — фаворит. ЦСКА по классу футболистов уступает всем лидерам РПЛ

Экс-футболист ЦСКА и «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мыслями о предстоящем матче своих бывших команд в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Ростов» – фаворит матча с ЦСКА. Во-первых, ростовчане играют дома. Во-вторых, прошлый матч в Москве это показал.
Что касается гонки за Лигу чемпионов, при такой плотной таблице любая команда может туда выйти. Все мотивированы, а вот борьба за чемпионство уже закончена. Тем не менее, ЦСКА спасаться не от чего. В прошлом году команда заняла четвёртое место, в этом сезоне и такой результат будет удовлетворительным. Конечно, Лига чемпионов и Лига Европы – это разные турниры с финансовой точки зрения, но попадание в Лигу Европы будет хорошим результатом.
Шкурин неплохо себя проявил. Было несколько моментов в матче со «Спартаком». Его подписали не зря. Да и в принципе любой новичок может помочь ЦСКА. Состав «армейцев» по классу уступает всей лидирующей группе команд, но Гончаренко очень качественно работает с молодёжью. ЦСКА нужно усиление в виде игроков, а не смена тренера», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.
- 9 марта 2020
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