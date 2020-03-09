«Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар». 21-й тур РПЛ. LIVE!

11:00. Приветствуем вас, друзья, в этот праздничный понедельник! Сегодня в чемпионате России три матча, и все три по-своему любопытны. Откроют игровой день «Ростов» с ЦСКА, третья и четвёртая команды таблицы. Мамаев с Ерёменко против бывших одноклубников. Матч тура, не иначе! Вне всяких сомнений, будут полыхать страсти и в столице, в противоборстве «Спартака» с «Краснодаром». Красно-белые пока непривычно низко в таблице, но победы в двух кряду дерби, лиговом и кубковом, безусловно, подняли их моральный дух. Да и схватка «Зенита» с «Уфой» таит интригу. В первом круге середняк внезапно одолел чемпиона и постарается не ударить в грязь лицом в Питере. В общем, будет интересно. Сориентироваться в событиях тура вам поможет наша большая онлайн-трансляция. Не проходите мимо!