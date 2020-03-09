«Зенит» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 9 марта, состоится матч «Зенит» — «Уфа». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Уфа» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Николай Ерёмин (оба — Москва).
«Зенит», набрав 46 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (25) располагается на девятой строчке.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020.
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