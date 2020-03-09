ФИФА решила перенести матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса

ФИФА и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) договорились о переносе ближайших отборочных матчей к чемпионату мира 2022 года из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте ФИФА.



Матчи азиатской квалификации ЧМ-2022, которые были запланированы на 23-31 марта и 1-9 июня 2020 года, состоятся в более поздние сроки. О новых датах проведения встреч будет сообщено позднее. Отмечается, что ассоциации смогут провести матчи отбора в запланированное время при условии соблюдения повышенных мер безопасности и предварительного одобрения со стороны ФИФА и АФК.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тыс. человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тыс.

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