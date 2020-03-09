Жирков: «Уфа» оборонялась практически всей командой

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).



"«Уфа» оборонялась практически всей командой, но у нас всё равно были моменты, которые нужно было реализовывать. Мы старались вскрыть их защиту через фланги, центр. Наверное, стоит беспокоится из-за того, что «Зенит» вновь теряет очки дома. Не знаю. Конечно же неприятно терять очки дома, но что случилось, то случилось.



Будем готовится к следующему матчу. Мы приложили все усилия, но немного не повезло. К игре «Зенита» уже адаптировались? Не знаю, нужно у соперников спрашивать. «Уфа» играла в антифутбол в конце? Каждый играет так, как может. Я не в обиде на команду», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче РПЛ