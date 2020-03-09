Жирков: «Уфа» оборонялась практически всей командой

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
"«Уфа» оборонялась практически всей командой, но у нас всё равно были моменты, которые нужно было реализовывать. Мы старались вскрыть их защиту через фланги, центр. Наверное, стоит беспокоится из-за того, что «Зенит» вновь теряет очки дома. Не знаю. Конечно же неприятно терять очки дома, но что случилось, то случилось.
Будем готовится к следующему матчу. Мы приложили все усилия, но немного не повезло. К игре «Зенита» уже адаптировались? Не знаю, нужно у соперников спрашивать. «Уфа» играла в антифутбол в конце? Каждый играет так, как может. Я не в обиде на команду», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 9 марта 2020
-
22:02
-
22:00
-
21:43
-
21:38
-
21:36
-
21:35
-
21:26
-
21:14
-
21:14
-
21:04
-
20:57
-
20:50
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
20:12
-
19:58
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:38
-
19:30
-
19:16
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
18:57
-
18:53
-
18:51
-
18:50
-
18:29
-
18:29
-
18:14
-
18:07