Нагельсманн: сомневаюсь, что выиграю столько трофеев, как Моуринью

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который возглавляет Жозе Моуринью.

«Это особенный матч, но я не нервничаю больше, чем обычно. В первом матче мы сделали хороший задел. Мы действительно хотим завтра победить и пробиться в следующий раунд!



«Тоттенхэм Хотспур» — мощный соперник, который очень опасен на контратаках. Мы хорошо смотрелись в первом тайме, и я уверен, завтра сыграем не хуже.



Завтра каждый из нас отдаст свой максимум. Мы нечасто играем с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс выйти дальше.



Я не слишком много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуринью. Я думаю о том, как здорово было бы пройти «Тоттенхэм». Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Матч «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится завтра, 10 марта, начало — в 23:00 мск. В первом матче «РБ Лейпциг» в гостях выиграл со счётом 1:0.