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«Лестер» разгромил «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

«Лестер» разгромил «Астон Виллу» благодаря дублю Варди
Футбол / Англия 0

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» разгромил «Астон Виллу» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 40-й минуте автором забитого мяча стал Харви Барнс, которому ассистировал Марк Олбрайтон. На 63-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте, отличился Джейми Варди, который реализовал 11-метровый. На 79-й минуте счёт до крупного довёл Варди, который оформил дубль. Окончательный счёт установил Барнс, который также сделал дубль.

«Лестер Сити», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (25) — в зоне вылета на 19-м месте.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
09 марта 2020, понедельник. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
4 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Барнс – 40'   2:0 Варди – 63' (пен)   3:0 Варди – 79'   4:0 Барнс – 85'
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