«Лестер» разгромил «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» разгромил «Астон Виллу» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Саймон Беннетт.
Счёт был открыт в конце первого тайма. На 40-й минуте автором забитого мяча стал Харви Барнс, которому ассистировал Марк Олбрайтон. На 63-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте, отличился Джейми Варди, который реализовал 11-метровый. На 79-й минуте счёт до крупного довёл Варди, который оформил дубль. Окончательный счёт установил Барнс, который также сделал дубль.
«Лестер Сити», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (25) — в зоне вылета на 19-м месте.
- 10 марта 2020
-
00:51
-
00:35
-
00:30
-
00:04
- 9 марта 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:39
-
23:33
-
23:13
-
23:08
-
22:54
-
22:53
-
22:28
-
22:24
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:43
-
21:38
-
21:36
-
21:35
-
21:26
-
21:14
-
21:14
-
21:04
-
20:57
-
20:50
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
20:12
-
19:58
-
19:50
-
19:50