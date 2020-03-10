Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кокорин: на моей аватарке Путина точно больше не будет

Кокорин: на моей аватарке Путина точно больше не будет
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину после истории со своим заключением в тюрьме.

«Будет ли Путин на моей аватарке, после того как я попал под каток системы? На аватарке точно не будет. Отношение к нему не изменил. Понимаю, что об этой ситуации он знал, в системе об этом знали. Не скажу, что были какие-то звонки. Если бы хотели сделать по-другому – сделали бы», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

Осенью 2018 года Кокорин вместе с полузащитником Павлом Мамаевым, своим младшим братом Кириллом и другом Александром Протасовицким стал зачинщиком двух драк в центре Москвы. Компанию поместили под арест, а в прошлом году – в тюрьму. Из заключения футболисты вышли до окончания сроков.

«Возвращаться в «Зенит» смысла нет, отношения испорчены». Кокорин заговорил
Самый обсуждаемый футболист страны и история, за которой следили многие, — в свежем выпуске «КраСавы».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020