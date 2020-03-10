Савин — о ролике с Кокориным: редакторы не согласовали пресс-релиз. У нас большие проблемы

Блогер Евгений Савин прокомментировал скандальную ситуацию, которая возникла вокруг нападающего «Сочи» Александра Кокорина, якобы заявившего о нежелании возвращаться в «Зенит». Слова были в пресс-релизе «КраСавы», но их нет на видео.

«У нас два новых редактора. Они работали по ролику с Генрихом Мхитаряном и тоже дали неточную информацию, но тогда они хотя бы согласовали пресс-релиз. Сейчас они пресс-релиз не согласовали и дали то, чего нет в ролике. Я попросил Владу, нашего продюсера, написать в СМИ, которые дали информацию, которой нет в ролике. Попросил её объяснить, что так случилось – у нас такая команда и мы допускаем ошибки. Вот и весь вопрос. Я уже ребятам сказал «спасибо» – из-за этого у нас большие проблемы. Странно давать пресс-релиз, не согласовав его с нами, который не соответствует фразам в ролике.



Тут никаких интриг нет, никакого давления нет. Если бы я боялся какого-нибудь давления, я бы согласовывал ролик с «Сочи» или «Зенитом». Мне абсолютно без разницы. Это максимально честный ролик, за что Саше спасибо: и МРОТ, и переходы, и тюрьма. Тут нет никакого злого заговора.



Как вообще произошла эта ситуация? Позвоните редакторам, спросите. Я тот же самый вопрос задавал им: как могло так получиться? Они не отвечают. Я им пожелал удачи, эти люди со мной больше не работают. Они уже уволены. Вот вам спортивная журналистика. Спасибо вашим коллегам, нет проблем.



Я не могу отвечать за людей, которые не согласовывают пресс-релиз и дают то, что им там привиделось. Они могли написать: «Не буду с***ь в одном поле с Миллером», например. Этого же нет в видео, Кокорин этого не говорил. Поэтому то, что написали эти ребята в пресс-релизах, – это их проблемы», – приводит слова Савина «Спорт день за днём».