Мостовой: нужно обезопасить людей. Если что-то случится, последствия будут непоправимые

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.



«Мы на тему коронавируса говорим не один день. Когда такое происходит в мире, то нужно обезопасить людей. Лично мне до сих пор не верится, что такое может происходить. Вот этот фактор неизвестности, когда все говорят, но никто не может помочь, выглядит глуповато. Если нельзя, значит нельзя. Поддерживаю это решение. Жизнь людей дороже, чем всё остальное. Не дай бог, что-то произойдёт. Могу ли себе представить целый месяц футбола при пустых трибунах? Могу, потому что мы видим подобное в Италии и в других странах. Это неприятно, никому не нравится, а что делать? Какой выход? Тут же есть обратная сторона: представляете, если что-то случится? Последствия будут непоправимые», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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