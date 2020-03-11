Орлов: судьи прозевали момент, когда Оздоеву наступили на ногу в штрафной в матче с «Уфой»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что арбитр не назначил пенальти в ворота «Уфы» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Судьи прозевали момент, когда Оздоеву наступили на ногу в штрафной. Пенальти там был. Просто прозевали момент. Главный судья не увидел, лайнсмен не увидел, а главное — VAR. Ребята, вы же смотрите (на экраны). Значит, показ такой, что не усмотреть. Пока не будет хороших технических средств и профессионалов спортивной телережиссуры, мы должны терпеть», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

«Зенит», набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч петербургский клуб проведёт 14 марта на своём поле с «Уралом».