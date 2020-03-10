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Орлов: возможно, Ерохину нужен психолог, чтобы снять порчу

Орлов: возможно, Ерохину нужен психолог, чтобы снять порчу
Футбол / РПЛ 0

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике петербургского «Зенита» Александре Ерохине.

«Я всё время думаю о психологическом портрете Ерохина. Что с ним происходит? Рост — 195 см, старается, но на его лице никогда нет улыбки. То есть у него комплексы, которые давят. Пока он не поймёт, что должен всё это оседлать и помчаться на боевом коне вперёд с улыбкой… В последнем туре Ерохин не попал в пустые ворота. Возможно, ему нужен психолог, чтобы снять какую-то порчу. Он грустный, мрачный, а в футбол так не играют. Ну не играют в футбол с таким взглядом! Он всё время выходит на большую работу, как будто спускается в шахту рубить уголь», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

Ерохин назвал матчи, в которых он кайфовал в нынешнем сезоне
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