Орлов: возможно, Ерохину нужен психолог, чтобы снять порчу
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике петербургского «Зенита» Александре Ерохине.
«Я всё время думаю о психологическом портрете Ерохина. Что с ним происходит? Рост — 195 см, старается, но на его лице никогда нет улыбки. То есть у него комплексы, которые давят. Пока он не поймёт, что должен всё это оседлать и помчаться на боевом коне вперёд с улыбкой… В последнем туре Ерохин не попал в пустые ворота. Возможно, ему нужен психолог, чтобы снять какую-то порчу. Он грустный, мрачный, а в футбол так не играют. Ну не играют в футбол с таким взглядом! Он всё время выходит на большую работу, как будто спускается в шахту рубить уголь», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».
Ерохин назвал матчи, в которых он кайфовал в нынешнем сезоне
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