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23-летний немецкий футболист сдал положительный тест на коронавирус

23-летний немецкий футболист сдал положительный тест на коронавирус
Футбол / Германия 0

Защитник «Ганновера-96» Тимо Хюберс сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний футболист был заражён в конце прошлой недели на мероприятии в Хильдесхайме. В настоящее время он пребывает на карантине у себя дома.

Несмотря на то что Хюберс с момента заражения не контактировал с одноклубниками, «Ганновер» в качестве предосторожности проверил на инфекцию всех своих игроков, тренеров и других работников.

«Тимо повёл себя примерным образом. Сейчас у него нет симптомов. Узнав, что человек, с которым он контактировал, сдал положительный тест, он сразу же обратился ко врачу и отправился на карантин», — сказал спортивный директор «Ганновера» Герард Цубер.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.

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