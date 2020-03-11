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«Спартак» поздравил «Чемпионат» с 15-летием

«Спартак» поздравил «Чемпионат» с 15-летием
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём сайте поздравил «Чемпионат» с 15-м днём рождения.

«Сегодня ведущему спортивному интернет-порталу России «Чемпионат.com» исполняется 15 лет.

За годы своей работы «Чемпионат» постоянно развивался и совершенствовался, а о признании портала многочисленной аудиторией лучше всего говорят цифры официальной статистики.

«Спартак» от всей души поздравляет руководство, редакцию и весь дружный коллектив «Чемпионат.com»!» — говорится в сообщении красно-белых.

Первая новость на «Чемпионате» была опубликована вечером 11 марта 2005 года. В ней со ссылкой на собственные источники сообщалось, что матч 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» может быть перенесён в Москву из-за холодной погоды в Казани.

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