«Спартак» поздравил «Чемпионат» с 15-летием
Московский «Спартак» на своём сайте поздравил «Чемпионат» с 15-м днём рождения.
«Сегодня ведущему спортивному интернет-порталу России «Чемпионат.com» исполняется 15 лет.
За годы своей работы «Чемпионат» постоянно развивался и совершенствовался, а о признании портала многочисленной аудиторией лучше всего говорят цифры официальной статистики.
«Спартак» от всей души поздравляет руководство, редакцию и весь дружный коллектив «Чемпионат.com»!» — говорится в сообщении красно-белых.
Первая новость на «Чемпионате» была опубликована вечером 11 марта 2005 года. В ней со ссылкой на собственные источники сообщалось, что матч 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» может быть перенесён в Москву из-за холодной погоды в Казани.
«Уволить Егорова очень просто». Ответы «Чемпионата» на главные вопросы читателей
Превращение «Чемпули» в жёлтый сайт, негодяи-модераторы, травля «Спартака» — всё здесь. И да, когда будет «Красота дня» с Софьей Михайловой!
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