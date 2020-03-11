«Уволить Егорова очень просто». Ответы «Чемпионата» на главные вопросы читателей

Мы думали, что придётся много шутить. Типа забавные вопросы читателей – наши смешные ответы. Прибауточки. Ёрничество. Егоров в трусах.



Получилось всё не так. Вопросы оказались серьёзные, требующие разумных ответов. Разве только обожатели Софьи Михайловой, мечтающие дожить до «Красоты дня» с её участием, неисправимы.



И да, Егорова уволить несложно. Как? Читайте сами!



— Почему много публикаций уделяется таким важным составляющим спортивной жизни, как: Смолов переспал с той, подруга Кокорина купила кольцо, Неймар поругался в гостинице, жена Погребняка подралась с таксистом… (автор вопроса — expert26)

Приятно ли редакторам ресурса превращать «Чемпионат» в уже откровенно жёлтое издание? Или самое главное – трафик, а цена, которой он добивается, не имеет важности? (imperialaura)



Главный редактор Евгений Слюсаренко: Как говорила одна известная личность, мы не врачи, мы – боль. «Чемпионат» — это медиабизнес, нам никто не даёт деньги «просто так», и существовать мы будем только до тех пор, пока к нам есть интерес читателей. Для измерения этого интереса существуют тончайшие метрики, и мы с ними постоянно сверяемся. Как только на цифрах увидим, что футболист Иммобиле вызывает больше интереса, чем его жена, – вы не поверите, как быстро станут появляться вот такие материалы. Будем ли мы от этого в глазах читающих менее жёлтыми или более, решать вам. И вообще, откуда в 2020 году, в мире ютуба и соцсетей, вы знаете такие слова – «жёлтое издание»? Я полагал, этот термин умер уже лет 20 назад.

Знаем, что вы долго смотрели на жену Иммобиле. Слабо прочитать про него футбольную статью? История игрока, который тащит «Лацио» в битве за скудетто.

— Редакция «Чемпионата», вы же в курсе, что у нас чемпионат России, а не лига «Спартака»? Может, хватит писать об одной команде так откровенно? Профессионализм где? (SanAndreas11)

Сколько и кто вам платит за травлю «Спартака»? (checmatt)



Редактор отдела футбола Денис Целых: Спрос определяет предложение. Мы не враги себе и с радостью регулярно бы писали о ФК «Машук-КМВ» или ФК «Урожай», но вы же сами не будете об этом читать. «Спартак» действительно доминирует на «Чемпионате», но я бы не сказал, что тотально. Например, за последний месяц с небольшим он упоминался в заголовках отдела футбола 38 раз, а ЦСКА и «Зенит» вместе взятые – 58. Так что не «Спартаком» единым. А про травлю – в чём она, травля-то? В критике из-за того, что команда в трёх очках от зоны стыковых матчей? Если да, то её заказывает сам «Спартак».

Артём Дзюба (справа) не в футболке «Спартака» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Когда вернёте раздел «Волейбол» в основную линейку и будете публиковать результаты игр? (dukhastoff)

Как можно до сих пор не открыть на сайте раздел кёрлинга? (icehorse)

Почему ничего нет про спорт для сильных мужиков — армрестлинг? (armpower)

Где мини-футбол? Почему очень мало информации? (adi-max)

Куда подевался истинно русский вид спорта хоккей с мячом? (nemasvak)

Евгений Слюсаренко: Действительно, волейбол долгое время был одним из ключевых разделов сайта, но в какой-то момент мы поняли, что интерес пользователей уже не окупается теми ресурсами, которые мы вкладывали в освещение этого вида спорта. Вряд ли бы вы стали ходить в офис, если бы проезд до него стоил бы больше, чем вся ваша зарплата, верно? У нас остался подраздел волейбола – заходите, читайте. Увидим, что интересующихся стало больше, посчитаем цифры – будем думать.



С хоккеем с мячом ситуация известная, мы про неё подробно писали. За прошедшие полтора года ничего не изменилось. Русскому хоккею по-прежнему не нужна никакая публичность и никакая популяризация. А «Чемпионат» не хочет тратить на него свои ресурсы. Всё довольно честно.

Русский хоккей – это инфицированный больной. Какая ему Олимпиада? И поэтому главный российский портал о спорте прекращает писать о русском хоккее. Мы просто не хотим это трогать.

Про кёрлинг, армрестлинг и мини-футбол — если вам так интересны эти виды спорта, думаю, вы легко найдёте подробную информацию на специализированных сайтах и пабликах. Мы живём не 30 лет назад, когда спортивные болельщики могли получать оперативную информацию только из одной газеты. Интернет большой, найти можно всё, что вашей душе угодно.



«Чемпионат» — проект для массового читателя, говорю это прямо и без малейших реверансов. Как только вид спорта становится интересен глобальной аудитории – мы меняемся. Например, в связи с победами Александра Большунова стали гораздо большее внимание уделять лыжным гонкам. В итоге в конце прошлой неделе у нас появилась расширенная статистика Кубка мира по лыжным гонкам. Это была тяжёлая кропотливая работа, но мы её сделали. Так как знали – это стало интересно очень большому числу наших пользователей.



— Будет ли увеличение количества статей про футбольную и околофутбольную историю, по типу недавней статьи про трансляцию российского футбола в 90-е годы? (Денис Муленков, ВК)

Евгений Слюсаренко: Да, обязательно будет. Мы довольны реакцией читателей на этот и подобные материалы.

Как показывали российский футбол в 1990-е. Много смешных и грустных историй «Футбольный клуб» в 1990-е стал прорывом. А Перетурина уволили, потому что он не хотел перестраиваться.

— Когда прекратятся вбросы совершенно непроверенных данных? Пример. За время зимнего окна на «Чемпионате» 12 раз писалось об интересе ЦСКА к тому или иному игроку. Точно знаю: 9 фамилий игроков даже не обсуждались в клубе. Каждодневно вбрасывались статьи ни о чем, просто переписанные из предыдущих статей вашего же сайта. Так и распространяется придуманное враньё из вашего же источника. Вы превращаетесь в желтую газетенку. Вашей целью стало придумать как можно больше сенсаций? Или вы всё-таки хотите стать источником информации для людей интересующимся спортом, а не сказками? (igormarh1)

Замредактора службы эксклюзивных новостей, «главный по инсайдам» Андрей Панков: Новость об интересе к футболисту того или иного клуба не означает, что этот игрок обязательно перейдёт в ЦСКА, «Спартак» или ещё куда-то. Но при этом игроком действительно интересуются. Переговорный процесс — очень сложная вещь, и сорваться в нём может всё в последний момент. Все игроки, о которых на «Чемпионате» выходили новости со ссылкой на наши источники, действительно рассматривались ЦСКА. Все наши инсайды основаны на достоверной информации. Это же касается и других клубов и футболистов, про которых мы пишем. Кстати, если у вас есть свои источники в ЦСКА, то поделитесь, будем благодарны!



— Почему одна новость дробится на 20 маленьких? (zimbabweforever1234)

Ответственный секретарь Евгений Кустов: Потому что невозможно создать для большого интервью такой заголовок, который «зацепил» бы всех пользователей. Если интервью фактурное, с множеством интересных деталей, то только выдержки в новостях гарантируют, что эту интересную информацию никто не пропустит. Плюс некоторые новости выходят ещё до интервью в качестве анонса – чтобы вы не пропустили большой материал. Да, иногда мы слегка перебарщиваем с количеством таких новостей, но не так часто, как порой кажется читателям.

— Почему новостников берут с условием знания английского, а они переводят через «Гугл транслейт», даже не подгоняя логический смысл? (boogiman)

Руководитель службы новостей Юрий Зотов: С английским языком у нас обычно проблем не возникает, но вы правильно заметили: порой мы действительно переводим через Google Translate. Это вынужденная мера, так как значительная часть новостей берётся с сайтов из Германии, Италии, Франции, Норвегии, Японии… Порой при переводе с норвежского или другого непопулярного языка на русский или английский возникают неточности, которые мы пытаемся устранять. Новостникам со знанием нескольких иностранных языков мы всегда рады, но часто эти ребята либо плохо знают русский язык, либо не разбираются в спорте, либо требуют слишком высокую зарплату. Знатоки норвежского, шведского, финского, японского и китайского, отзовитесь!

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry/

— Зачем по каждому чиху в биатлоне спрашивать мнение Губерниева? Он что, эксперт — тренер, биатлонист, спортивный аналитик? Примерно в том же ключе «интересны» мнения Орлова, Стогниенко и прочих работников медиажанра. Хотя Орлова можно оставить, он хотя бы бывший футболист и комментирует только футбол. (ivanst)

Евгений Слюсаренко: Я мог бы в ответ привычно возразить, что вы сами читаете и слушаете Губерниева (Орлова, Стогниенко), но в этот раз даже не буду использовать этот избитый довод. Есть другая проблема: кризис по-настоящему серьёзного экспертного мнения в российском спорте. От эксперта хочется услышать то, чего ты сам не знаешь. Большинство же «приручённых» экспертов» говорят такие банальности, что повторить их может даже мой шестилетний сын. Все эти футбольные (хоккейные, биатлонные) эксперты боятся каждого шороха и свежего слова. Вдруг они кого-то обидят, а потом им перекроют кислород? На выходе получается набор общих слов. Нам это не интересно. Если интересно вам – вы наверняка знаете несколько мест, где найти этих властителей дум.

«Смешно читать, что меня отлучили». Губерниев хочет работать на лыжных гонках, но не может А ещё Дмитрий планирует создать и возглавить в России партию подкаблучников.

— Для кого и кто делает галимые скриншоты и раскадровки? У вас нет денег на школьника, который умеет вырезать отдельные кусочки видео? Или человек, который делают скрины, просто сын редактора? (boogiman)

Юрий Зотов: Мы были бы рады всегда публиковать качественные видеонарезки, но правообладатели накладывают ограничения на использование медиаконтента. А мы не занимается пиратством. Порой единственный способ донести до читателя интересный материал – это скриншоты. Мы стремимся делать их максимально информативными и качественными. Оставлять вас без интересных новостей из-за ограничений по авторским правам на видео — точно не наш выбор.



— Почему Егоров не сдержал обещание и, проиграв спор, который сам и объявил, не ушёл с сайта? Напомню, «Спартак» проиграл «Тосно» и не выиграл Кубок пару лет назад. В статье перед полуфиналом и после знаменитого забега в трусах вокруг стадиона Дмитрий предложил читателям на выбор проголосовать, что он должен сделать, если «Спартак» в этом году не выиграет Кубок. Победило предложение: «больше не напишешь на сайте ни одной статьи»… Очень жду ответа Дмитрия лично. (p-s-g)

Дмитрий Егоров: Я некорректно обозначил рамки спора, предложив выбирать наказание вместе. Но предложенные вами варианты показались мне скучными, а местами идиотскими. Реагировать же на флешмобы и вовсе скучно. Но даю вам второй шанс: придумайте что-то ироничное, интересное и значимое — и закроем вопрос.



— Когда уволят Егорова? (mnogokotin4)

Евгений Слюсаренко: Сделать это очень просто, и сделать это можете вы. Просто перестаньте его читать и комментировать – и я буду вынужден его уволить как автора, который никому не нужен. Вы сами лишаете меня этого удовольствия. Организуйте какой-нибудь флешмоб, что ли, – «вижу Егорова, не открываю статью». А пока есть абсолютно неубиваемый факт: Дмитрий Егоров – самый читаемый и самый комментируемый автор за всю 15-летнюю историю «Чемпионата». И таким его сделали вы, наши любимые читатели.

Станислав Черчесов (слева), которого тоже не уволят Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Раскройте того, кто составлял расстановку на вчерашний матч «Спартак» — ЦСКА. Долго не мог понять, почему Бакаев оказался центральным защитником, Понсе — полузащитником, а Зобнин – форвардом. (nickvalentine)

Руководитель службы статистики Артем Дворецкий: Расстановка на матч «Спартак» — ЦСКА поступила от нашего поставщика статистики. В связи с очевидными ошибками в дальнейшем данная информация будет тщательнее проверяться. Благодарим за внимательность!



— Когда вы нормальное приложение на «Андроиде» сделаете? Когда в нём заработают закладки — не те, которые ищут ваши журналисты перед написанием статей, а нормальные закладки? (mrpowertell)

Менеджер проекта Любим Мурзаков: Спасибо за комментарий! С закладками сложности, так как ошибка воспроизводится не на всех устройствах и поймать её тяжело. Мы постараемся поправить функционал “Закладки” в ближайшем обновлении. Что касается первого вопроса, будем рады вашим замечаниям и пожеланиям. Пишите нам на почту support@championat.com. Кстати, в данный момент мы работаем над крупным обновлением. В новой версии добавим больше видов спорта (расписание и результаты матчей, статистика), также добавим раздел “Видео” и в целом улучшим воспроизведение видео в статьях и новостях.

— У вас очень непоследовательная и непрозрачная политика модерации комментариев. У вас очень избирательное отношение к комментариям на околополитические темы. Некоторые из них вы удаляете, некоторые нет. По каким критериям вы это делаете? Периодически в комментариях появляются спамеры, рекламирующие всё подряд. Тексты сообщений у них примерно одинаковые на протяжении многих месяцев и даже лет. Почему они довольно долго висят, а не удаляются моментально? Учитывая то, что их сообщения шаблонны, создать бота, который будет их вычислять, дело несложное. (dreamchild4)

Когда прекратится бардак с модерацией? Приведу пример: заходишь на какую-нибудь новость и хочешь пообсуждать написанное, в комментах полно неадекватов, которые просто оскорбляют спортсменов и льют грязь на всё и вся. Когда вступаешь с ними в диалог и задаёшь вопрос, на который они не в состоянии ответить, то тебя просто банят или же трут коммент, а комментарии подобных неадекватов почему-то остаются. Создаётся впечатление, что это ваши сотрудники, которые намеренно разводят грязь, чтобы развязать писанину. (alsh79)

Служба модерации: Мы модерируем только текстовую часть каждого комментария. То есть модератор не знает биографию и спортивные предпочтения пользователя. Модераторам недоступны ветки древа обсуждений, которые видят пользователи на сайте, поэтому предвзятое отношение модераторов исключается. Кроме того, уже несколько лет на сайте работает частично автоматическая модерация и многие комментарии пропускаются или наоборот блокируются не модераторами нашего проекта, а автоматической системой. Для этого у нас существует кнопка «Пожаловаться», которая дополнительно призывает модераторов обратить внимание на тот или иной случай.



Что касается ботов и спамеров, то мы стараемся не допускать подобное, однако на сайт периодически совершаются спам-атаки. Модераторы не всегда успевают отслеживать многотысячные потоки спама в таких случаях.



Любопытно, что на проекте некоторые сотрудники отдела работают уже многие годы, и в комментариях постоянно возникает мнение, что модератор той или иной смены болеет за определенный спорт клуб. Одного и того же модератора могут обвинить в предвзятом отношении то к спартаковским болельщикам, то к зенитовским. Иногда совсем иронично, когда какой-то временной отрезок модерируется автоматической системой, а потом мы получаем письма о том, что модератор — болельщик той или иной команды, поэтому поступил несправедливо. Для нас все пользователи равны! А что касается того, что модераторы сами флудят — нам бы успевать читать посты пользователей!



— Когда будет «Красота дня» с Софией? (pandagrey)

Евгений Слюсаренко: А почему не с Полиной Куимовой, Ариной Лавровой или Валерией Бариновой? Сейчас девушкам очень обидно стало. Придётся мне теперь разрешать и без того пылавший конфликт внутри редакции.