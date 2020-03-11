«А у игроков Примеры что, иммунитет?» Карвахаль высказался об отмене матчей в Испании

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль отреагировал на информацию о том, что все футбольные матчи в Испании, кроме встреч Примеры и Сегунды, отменены на две недели из-за вспышки коронавируса.

«А у нас — игроков и сотрудников команд первого и второго дивизионов — что, иммунитет?» — написал Карвахаль в сториз «Инстаграма».

Об отмене матчей сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF). В организации решили, что матчи Примеры и Сегунды будут проводиться при закрытых трибунах.

Позднее стало известно, что RFEF предлагает отменить все матчи ближайших туров Примеры и Сегунды из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Испания является одним из центров эпидемии коронавируса в Европе. На сегодняшний день в стране выявлено 2026 случаев заражения. Вирус унёс 47 жизней, выздоровело 136 человек.