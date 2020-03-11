УЕФА отменил матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе»

Матчи 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» отменены, сообщается на официальном сайте УЕФА.

«В силу ограничений на путешествия между Испанией и Италией, введённых вчера властями Испании, следующие матчи, «Севилья» — «Рома» и «Интернационале» — «Хетафе», не состоятся в запланированные ранее даты. Они должны были пройти 12 марта 2020 года. Решения по двум этим матчам будут приняты в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес ранее заявил, что команда не поедет в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Интером», если ситуация с коронавирусом не улучшится.

«Рома» не полетела на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей», так как самолёту римлян не разрешили посадку в Испании.

«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»