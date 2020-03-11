УЕФА отменил матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе»

Матчи 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» отменены, сообщается на официальном сайте УЕФА.
«В силу ограничений на путешествия между Испанией и Италией, введённых вчера властями Испании, следующие матчи, «Севилья» — «Рома» и «Интернационале» — «Хетафе», не состоятся в запланированные ранее даты. Они должны были пройти 12 марта 2020 года. Решения по двум этим матчам будут приняты в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.
Президент «Хетафе» Анхель Торрес ранее заявил, что команда не поедет в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Интером», если ситуация с коронавирусом не улучшится.
«Рома» не полетела на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей», так как самолёту римлян не разрешили посадку в Испании.
- 11 марта 2020
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