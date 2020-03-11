«Уфа» поздравила «Чемпионат» с 15-летием

«Уфа» в своём официальном «твиттере» поздравила «Чемпионат» с днём рождения. Сегодня, 11 марта, сайту исполняется 15 лет.
«Поздравляем наших коллег и партнёров из „Чемпионата“ с днём рождения! Желаем процветать с каждым днём и становиться лучше! Хороших вам текстов и качественных интервью», — говорится в сообщении уфимцев.
Ранее «Чемпионат» с 15-летием поздравили ЦСКА, «Зенит», «Спартак», а также известный блогер Василий Уткин.
Первая новость на «Чемпионате» была опубликована вечером 11 марта 2005 года. В ней со ссылкой на собственные источники сообщалось, что матч 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» может быть перенесён в Москву из-за холодной погоды в Казани. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.
- 11 марта 2020
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