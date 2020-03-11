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Директор «Хетафе»: вместо двух игр с «Интером» может пройти один матч на нейтральном поле

Директор «Хетафе»: вместо двух игр с «Интером» может пройти один матч на нейтральном поле
Футбол / Лига Европы 0

Генеральный директор «Хетафе» Клементе Вильяверде заявил, что исход противостояния с «Интером» в 1/8 финала Лиги Европы может решиться в одном матче на нейтральном поле.

«Получили информацию из УЕФА, что завтрашний матч не состоится. Благодарим организацию за поддержку во время чрезвычайной ситуации, согласимся с их решением по дате встречи. Пока не знаем, каким оно будет, но уверены, что решение примут с учётом интересов всех сторон.

Существует вероятность проведения одной встречи на нейтральном поле вместо двух матчей. Примем любое решение УЕФА», — цитирует Football Italia Вильяверде.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес ранее заявил, что команда не поедет в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Интером», если ситуация с коронавирусом не улучшится. После этого УЕФА отменил матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе», официального решения о дате их проведения ещё не принято.

УЕФА отменил матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе»
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