Деспотович: как «Оренбург» мог сдать игру, если нам очки нужны, как хлеб?

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович прокомментировал результат перенесённого матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:5).
«Это футбол, бывает всё. В матче были и красивые голы, но, увы, ошибка решила всё. Ошибка нас не подкосила, у нас были моменты, и, если бы мы забили гол, игра сложилась бы по-другому. Когда наш матч переносили, мы были в лучшей форме, чем „Сочи“, но у них тогда болело очень много игроков. Не думаю, что наше руководство настаивало на игре в тот день.
Мы все профессионалы, в том числе и Федотов. Каждый едет туда, где ему лучше. Сегодня он показал, что очень хорошо знает нас и наши возможности, был на шаг впереди нас. Потому он и выиграл этот матч.
После автогола будут писать, что мы сдали игру? Как мы можем сдать игру, если нам очки нужны, как хлеб? Мы хотим остаться в Премьер-Лиге, у нас сегодня были моменты. Забей мы их, выиграли бы сегодня", — передаёт слова Деспотовича корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.
- 11 марта 2020
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