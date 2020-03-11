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«Парни, с победой!» «Сочи» показал видео из раздевалки после разгрома «Оренбурга»

«Парни, с победой!» «Сочи» показал видео из раздевалки после разгрома «Оренбурга»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Сочи» показала эмоции футболистов южного клуба после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой сочинцев со счётом 5:1.

На видео полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заходит в раздевалку команды, его в этот момент поздравляют с победой. После того как Нобоа присоединился к одноклубникам, главный тренер сочинцев Владимир Федотов произносит: «Парни, с победой!». Футболисты в ответ хлопают в ладоши и радуются.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Сочи».

Нобоа в этой встрече забил гол и отдал две результативные передачи. Форвард «Сочи» Александр Кокорин оформил дубль.

«Сочи», набрав 21 очко, покинул последнее, 16-е место в РПЛ, поднявшись в зону переходных матчей. «Оренбург» (23) занимает 11-е место.

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