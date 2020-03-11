«Парни, с победой!» «Сочи» показал видео из раздевалки после разгрома «Оренбурга»

Пресс-служба «Сочи» показала эмоции футболистов южного клуба после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой сочинцев со счётом 5:1.
На видео полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заходит в раздевалку команды, его в этот момент поздравляют с победой. После того как Нобоа присоединился к одноклубникам, главный тренер сочинцев Владимир Федотов произносит: «Парни, с победой!». Футболисты в ответ хлопают в ладоши и радуются.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Сочи».
Нобоа в этой встрече забил гол и отдал две результативные передачи. Форвард «Сочи» Александр Кокорин оформил дубль.
«Сочи», набрав 21 очко, покинул последнее, 16-е место в РПЛ, поднявшись в зону переходных матчей. «Оренбург» (23) занимает 11-е место.
- 11 марта 2020
-
23:48
-
23:48
-
23:25
-
23:25
-
23:11
-
23:10
-
23:05
-
23:02
-
22:50
-
22:49
-
22:41
-
22:31
-
22:23
-
21:58
-
21:56
-
21:48
-
21:26
-
21:20
-
21:09
-
21:05
-
21:05
-
20:58
-
20:53
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
19:59
-
19:54
-
19:46
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
19:15