Симеоне: в «Барселоне» есть Месси, у нас результат во многом делает Облак

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2.
У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас Облак — лучший вратарь в мире. Облак очень важен для нас, как Савич, Фелипе, Феликс… У нас лучший вратарь в мире. В «Барселоне» есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть. Наш переход на тактическую схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать моменты на контратаках, и мы их создавали. Выход Льоренте вместо Косты был оборонительным шагом, но на деле получилось не совсем так, как задумывалось, — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Первый матч также завершился победу «Атлетико» со счётом 1:0. Мадридский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» завершил участие в турнире.
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