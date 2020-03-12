Облак и сделавший покер Иличич — среди номинантов на приз игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте обнародовал имена футболистов, номинированных на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.



По итогам первой половины ответных матчей 1/8 финала главного еврокубка претендентами на награду стали полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер, защитник «Пари Сен-Жермен» Хуан Бернат, хавбек «Аталанты» Йосип Иличич и вратарь «Атлетико» Ян Облак.



Забитцер стал автором дубля в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0). Бернат отметился голом в ворота дортмундской «Боруссии» (2:0). Иличич превзошёл их обоих и оформил покер во встрече с «Валенсией» (4:3). Облак помог своей команде в матче с «Ливерпулем», совершив 11 сейвов. Команды всех четырёх номинантов пробились в четвертьфинал главного еврокубка.



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