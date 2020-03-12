«Арсенал» приостановил продажу билетов на матч с «Рубином»

Тульский «Арсенал» приостановил продажу билетом на матч с казанским «Рубином», который должен состояться 14 марта. Об этом сообщили в официальном «твиттере» тульского клуба.

«Продажа билетов на домашний матч 22-ого тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Рубин» временно приостановлена. Порядок реализации билетной программы будет опубликован позднее», – говорится в заявлении клуба.

Пост доступен в официальном "твиттере" тульского «Арсенала».

Ранее Российская Премьер-Лига сообщала об ограничении количества зрителей на матчах в Москве до 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса. Сегодня, 12 марта, стало известно о переносе всех спортивных мероприятий в Татарстане, в том числе домашних матчей «Рубина».