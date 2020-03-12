Дюков: РФС ценит работу Черчесова, впереди у нас много побед

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал переподписание соглашения с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной. Наша команда досрочно квалифицировалась на Евро-2020, показывает качественный футбол, в неё привлекаются новые молодые игроки.

Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Черчесов подписал новый контракт с национальной командой до 30 декабря 2022 года.



Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до стадии 1/4 финала. Выйти в следующий раунд команда не сумела, уступив будущему финалисту турнира Хорватии в серии пенальти. Также сборная России досрочно гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.