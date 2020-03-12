«Ждали, пока «Юве» вернётся на первое место». Балотелли пошутил о приостановке Серии А

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли прокомментировал приостановку чемпионата Италии из-за эпидемии коронавируса.

«Друзья, мы должны оставаться дома, люди не понимают всей серьёзности происходящего. Очень скучаю по футболу, но мы должны сидеть по домам.



Им [руководству лиги] пришлось ждать, пока „Ювентус” вернётся на первое место, прежде чем приостановить чемпионат. Надеюсь, Серия А не возобновится, пока не перестанут появляться новые заражённые коронавирусом. Я был так зол, призывая остановить чемпионат, а люди оскорбляли меня за это. Может быть, теперь они наконец прочувствовали серьёзность ситуации“, — приводит Football Italia слова Балотелли, сказанные в ходе прямого эфира в «Инстаграме».

В Италии несколько матчей 26-го тура Серии А было сыграно при пустых трибунах, прежде чем чемпионат приостановили. 9 марта Национальный олимпийский комитет страны объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля, включая матчи Серии А.